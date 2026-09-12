Horizon Industrial Parks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Horizon Industrial Parks hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Industrial Parks ein EPS von -0,230 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,92 Prozent auf 2,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Horizon Industrial Parks
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Horizon Industrial Parks
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Horizon Industrial Parks Aktie News
Horizon Industrial Parks Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Horizon Industrial Parks nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.