Horizon Industrial Parks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

12.09.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,92 Prozent auf 2,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Industrial Parks ein EPS von -0,230 INR in den Büchern gestanden.

Horizon Industrial Parks hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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