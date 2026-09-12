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Horizon Industrial Parks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Horizon Industrial Parks Limited Registered Shs 144A Reg S
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Horizon Industrial Parks hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Industrial Parks ein EPS von -0,230 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,92 Prozent auf 2,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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