Horizon Quantum Computing Pte stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Horizon Quantum Computing Pte hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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