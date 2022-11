Horizon Therapeutics bestätigt Vorgespräche über mögliches Kaufangebot

Von Ben Dummett und Laura Cooper

LONDON (Dow Jones)--Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics zieht das Kaufinteresse seiner Wettbewerber auf sich und bestätigte vorläufige Gespräche. Horizon, das Medikamente für seltene und Immunkrankheiten entwickelt, erklärte, man führe "sehr vorläufige Gespräche" mit Amgen, Janssen und Sanofi. Zuvor hatte das Wall Street Journal bereits über das Interesse an einer Übernahme von Horizon berichtet.

Ein Kauf von Horizon wäre ein großer Deal. Das Unternehmen hatte bei Handelsschluss am Dienstag einen Marktwert von fast 18 Milliarden US-Dollar und könnte mit einer üblichen Übernahmeprämie einen Preis von weit über 20 Milliarden Dollar erzielen.

Es bestehe aber keine Gewissheit einer Transaktion, erklärten die Iren weiter. Horizon mit Hauptsitz in Irland ist an der US-Börse Nasdaq notiert. Der Konzern entwickelt Medikamente zur Behandlung seltener Autoimmun- und schwerer Entzündungskrankheiten, die derzeit vor allem in den USA verkauft werden. Sein wichtigstes Medikament, Tepezza, wird zur Behandlung der aktiven Schilddrüsenaugenkrankheit (TED) eingesetzt. Im vergangenen Jahr hat sich der Umsatz mit dem Produkt mehr als verdoppelt und den Gesamtkonzernumsatz von Horizon um 47 Prozent auf 3,23 Milliarden US-Dollar klettern lassen.

