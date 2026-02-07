DAX24.971 -0,1%Est506.287 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 +1,6%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.388 +0,2%Euro1,1386 -0,3%Öl72,09 -1,1%Gold4.026 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil über 25.000 Punkten -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Kryptodeals bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
BayWa-Aktie dennoch kräftig im Plus: Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030 BayWa-Aktie dennoch kräftig im Plus: Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030
Zwei Krypto-Schwergewichte, ein Kursziel: Bitcoin-Boden bei 40.000 bis 44.000 US-Dollar? Zwei Krypto-Schwergewichte, ein Kursziel: Bitcoin-Boden bei 40.000 bis 44.000 US-Dollar?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hormus-Hängepartie: Pistorius erwägt Abzug deutscher Schiffe

01.07.26 13:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die beiden Schiffe der Bundeswehr, die für einen möglichen Militäreinsatz in der Straße von Hormus ins afrikanische Dschibuti verlegt wurden, möglicherweise im Sommer wieder nach Hause holen. "Sie werden nicht unendlich warten", sagte der SPD-Politiker auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. Er wies darauf hin, dass derzeit nicht absehbar sei, dass die Bedingungen für einen Militäreinsatz zur Sicherung des wichtigen Handelswegs bald erfüllt würden.

Die Bundesregierung hatte bereits vor Wochen das Minenjagdboot "Fulda" und das Versorgungsschiff "Mosel" in die Region geschickt, um dort für einen Einsatz zur Räumung von Minen bereitzustehen. Zu den Voraussetzungen zählen aber eine Vereinbarung über ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen, die Zustimmung der direkten Anrainer Iran und Oman und rechtliche Grundlagen, darunter die Zustimmung des Bundestags.

Einsatz "überhaupt nicht in Sicht"

"Im Augenblick gibt es kein Szenario, das ich sehe, in den nächsten Tagen oder Wochen, dass der Korken schnell aus der Flasche kommt und wir in die Straße von Hormus einfahren können sollten, um Minen zu räumen", sagte Pistorius. Der Iran habe am Dienstag Frankreich eine klare Absage für eine solche Mission erteilt. "Von daher ist das überhaupt nicht in Sicht."

40 Grad in Deutschland statt 50 in Dschibuti

Das führe "logischerweise dazu, dass wir unsere beiden Schiffe nicht bis in den Herbst dort liegen lassen werden, in der Erwartung, dass irgendwann mal was passiert", betonte Pistorius. "Wir werden dann im Sommer rechtzeitig die Entscheidung treffen, dass im Zweifel unsere Soldaten ihren Sommer bei 40 Grad in Berlin statt bei knapp 50 in Dschibuti verbringen."/mfi/DP/jha