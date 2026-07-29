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Eigengeschäft bei HORNBACH

HORNBACH-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

HORNBACH-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

HORNBACH gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
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Zum 15.07.2026 wurde bei HORNBACH ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 29.07.2026 wurde der Handel mit HORNBACH-Anteilen gemeldet. in enger Beziehung Kowalski, Krzysztof kaufte am 15.07.2026 HORNBACH-Aktien. 650 HORNBACH-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 78,13 EUR erworben. Die HORNBACH-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 75,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die HORNBACH-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 82,40 EUR. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH beläuft sich aktuell auf 1,33 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 15.998.982.

Bei HORNBACH kam es davor am 15.07.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Die Erhöhung der HORNBACH-Aktien im Depot um 4.200 Anteilsscheine zu je 75,80 EUR meldete Vorstand, Hornbach, Albrecht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

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26.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
22.06.26 HORNBACH Halten DZ BANK
22.06.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank