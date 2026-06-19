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HORNBACH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
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HORNBACH stellte am 19.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 6,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,62 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,91 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,00 Milliarden EUR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,24 EUR sowie einen Umsatz von 2,00 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.net

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