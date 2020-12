Hornbach veröffentlicht Zahlen für das 3. Quartal

BORNHEIM (dpa-AFX) - Die Baumarkt-Gruppe Hornbach veröffentlicht an diesem Dienstag die Zahlen für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021, das bei dem Konzern am 31. November endete. Das Unternehmen hatte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr vor kurzem präzisiert. Es werde erwartet, dass der Umsatz für 2020/21 in einem Korridor zwischen 13 Prozent und 17 Prozent wachsen werde, hieß es - allerdings noch vor der coronabedingten Schließung der Baumärkte. In den vergangenen Monaten war die Nachfrage in dem Fachhandel und im Online-Geschäft auch deshalb gestiegen, weil viele Menschen in der Corona-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen./wo/DP/eas