HOSHIZAKI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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HOSHIZAKI äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Mit einem EPS von 0,13 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HOSHIZAKI mit 0,130 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Das vergangene Quartal hat HOSHIZAKI mit einem Umsatz von insgesamt 864,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 775,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,44 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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