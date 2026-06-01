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Hostien-Not auf Kuba wegen Wirtschaftskrise

17.06.26 19:25 Uhr

HAVANNA (dpa-AFX) - Wegen der akuten Wirtschaftskrise auf Kuba fehlen inzwischen auch Hostien für den katholischen Gottesdienst. Da die Nonnen nicht mehr genügend der dünnen Oblaten herstellen können, ließen die Kirchen in Puerto Rico und Panama 335.000 Hostien nach Kuba liefern, wie das katholische Nachrichtenportal ACI Prensa berichtet.

Ein Ölembargo und Wirtschaftssanktionen der US-Regierung hatten die langjährige Krise des sozialistischen Karibikstaats zuletzt weiter verschärft.

"Diese Geste der Brüderlichkeit ist eine Antwort auf die Schwierigkeiten, mit denen mehrere kubanische Diözesen bei der Versorgung mit Hostien konfrontiert sind", teilte die Erzdiözese Panama mit. Aus Puerto Rico kamen laut den Berichten 300.000 Hostien, aus Panama weitere 35.000. Die geweihte Hostie wird nach katholischem Glauben zum Leib Jesu Christi und wird bei der Kommunion gereicht.

Wie die puerto-ricanische katholische Zeitung "El Visitante" berichtet, erschweren vor allem Mehlknappheit und anhaltende Stromausfälle die Produktion des eucharistischen Brots auf Kuba. Die Lieferung erfolgte demnach auf Bitten der kubanischen Bischöfe. Infolge des US-Ölembargos kommt es auf der Insel teils zu Stromausfällen von bis zu 20 Stunden täglich./aso/DP/men