HOTEL NEWGRAND: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

09.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 71,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -119,650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

HOTEL NEWGRAND hat am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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