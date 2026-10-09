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HOTEL NEWGRAND: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

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HOTEL NEWGRAND CO LTD
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HOTEL NEWGRAND hat am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 71,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -119,650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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