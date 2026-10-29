Hotel Shilla legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hotel Shilla hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 960,27 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hotel Shilla -3940,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 959,03 Milliarden KRW, gegenüber 1.025,69 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,50 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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