HOTMAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

HOTMAN äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 24,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -37,430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HOTMAN im vergangenen Quartal 4,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOTMAN 4,37 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net