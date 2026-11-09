Houston American Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

09.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 908,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Houston American Energy ein EPS von -0,600 USD in den Büchern gestanden.

Houston American Energy hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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