Hoymiles Power Electronics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

03.11.26 06:35 Uhr

Hoymiles Power Electronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 632,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 318,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS lag bei -0,98 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,620 CNY je Aktie erzielt worden.

Hoymiles Power Electronics A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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