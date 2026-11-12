Hoyne Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Hoyne Bancorp lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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