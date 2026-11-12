HR, SWR und SR bündeln Inforadio in vier Bundesländern

12.11.26 12:22 Uhr

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Drei öffentlich-rechtliche Sender bieten künftig über weite Strecken ein gemeinsames Inforadio an: Das Angebot des Hessischen Rundfunks (HR), Südwestrundfunks (SWR) und Saarländischen Rundfunks (SR) wird vom 4. Januar 2027 an wochentags zwischen 9.00 und 16.00 Uhr in den vier Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg gesendet. Der Probebetrieb beginnt bereits am kommenden Montag (16. November), wie die Sender mitteilten.

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Ein Inforadio besteht vor allem aus Informationen, Einordnung und Meinungen ohne Musik. Die Marken hr-Info, SWR Aktuell sowie Antenne Saar blieben erhalten, hieß es.

Die enge Zusammenarbeit hängt mit dem neu ausgerichteten Radioangebot zusammen, das die öffentlich-rechtlichen Sender auch im Zuge von Sparmaßnahmen ausgearbeitet haben. So wird die Zahl der Radioprogramme etwa beim Hessischen Rundfunk bis 2032 von bisher sechs auf drei reduziert. Wellen wie hr-Info sollen im ARD-Verbund fortgeführt werden.

Eigene Angebote zu bestimmten Zeiten

SWR und HR hatten bereits seit Frühjahr 2024 am Abend und am Wochenende zusammengearbeitet. Einige Zeiträume werden aber auch künftig getrennt bleiben: Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr - das gilt als wichtigste Zeit fürs Radio - sowie zwischen 16.00 bis 19.00 Uhr und für die Nachrichtenblöcke wird es eigene Angebote von HR und SWR geben.

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"Die regionalen Informationen werden wie bisher verlässlich Thema in den jeweiligen Nachrichtensendungen sein", hieß es. Abends ab 19.00 Uhr werden Langformate gesendet, ab 20.00 kommt der ARD-Infoabend, später die ARD-Infonacht.

Der SR übernimmt für das Inforadio bereits jetzt das SWR-Programm. Er soll weiterhin Langformate für die Infowelle liefern. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden über den Rundfunkbeitrag finanziert, den jeder Haushalt in Deutschland bezahlen muss./hus/DP/stk