DAX 26.847 +0,7%ESt50 6.408 +0,2%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,60 -2,1%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.633 -1,5%Euro 1,1096 +0,1%Öl 92,1 -0,7%Gold 3.944 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

HR, SWR und SR bündeln Inforadio in vier Bundesländern

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Drei öffentlich-rechtliche Sender bieten künftig über weite Strecken ein gemeinsames Inforadio an: Das Angebot des Hessischen Rundfunks (HR), Südwestrundfunks (SWR) und Saarländischen Rundfunks (SR) wird vom 4. Januar 2027 an wochentags zwischen 9.00 und 16.00 Uhr in den vier Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg gesendet. Der Probebetrieb beginnt bereits am kommenden Montag (16. November), wie die Sender mitteilten.

Werbung

Ein Inforadio besteht vor allem aus Informationen, Einordnung und Meinungen ohne Musik. Die Marken hr-Info, SWR Aktuell sowie Antenne Saar blieben erhalten, hieß es.

Die enge Zusammenarbeit hängt mit dem neu ausgerichteten Radioangebot zusammen, das die öffentlich-rechtlichen Sender auch im Zuge von Sparmaßnahmen ausgearbeitet haben. So wird die Zahl der Radioprogramme etwa beim Hessischen Rundfunk bis 2032 von bisher sechs auf drei reduziert. Wellen wie hr-Info sollen im ARD-Verbund fortgeführt werden.

Eigene Angebote zu bestimmten Zeiten

SWR und HR hatten bereits seit Frühjahr 2024 am Abend und am Wochenende zusammengearbeitet. Einige Zeiträume werden aber auch künftig getrennt bleiben: Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr - das gilt als wichtigste Zeit fürs Radio - sowie zwischen 16.00 bis 19.00 Uhr und für die Nachrichtenblöcke wird es eigene Angebote von HR und SWR geben.

Werbung

"Die regionalen Informationen werden wie bisher verlässlich Thema in den jeweiligen Nachrichtensendungen sein", hieß es. Abends ab 19.00 Uhr werden Langformate gesendet, ab 20.00 kommt der ARD-Infoabend, später die ARD-Infonacht.

Der SR übernimmt für das Inforadio bereits jetzt das SWR-Programm. Er soll weiterhin Langformate für die Infowelle liefern. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden über den Rundfunkbeitrag finanziert, den jeder Haushalt in Deutschland bezahlen muss./hus/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.