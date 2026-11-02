HS HYOSUNG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HS HYOSUNG hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6842,86 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1455,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 467,35 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 408,73 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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