HS HYOSUNG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

02.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 467,35 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 408,73 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6842,86 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1455,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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