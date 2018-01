HSBC: 10-jährige Rendite USA (Annually) - Verrückte Volatilitäten und Ablaufplan 2018

Die überwiegende Anzahl der Handelstage im abgelaufenen Jahr wies also eine Schwankungsbreite von mehr als 1 % auf. Auch im Vergleich zur historischen Entwicklung der letzten zehn Jahre fällt die Volatilität sehr groß aus. Während Handelstage mit geringen Schwankungsbreiten unterrepräsentiert sind, kam es 2017 an deutlich mehr Handelstagen zu überdurchschnittlich großen Tagesveränderungen. Am Eindrucksvollsten ist aber der direkte Vergleich zwischen der 10-jährigen Rendite und dem DAX®. Während die Standardabweichung der Tagesperformance 2017 auf der Aktienseite lediglich 0,67 % betrug, schwankte die Rendite um durchschnittlich 9,44 %. Auch in den USA gilt der Zusammenhang, dass inzwischen die Zinsseite (1,49 %) stärker schwankt als die Aktienseite (S&P 500®: 0,42 %). Verkehrte Welt! Fazit: Aufgrund der vorliegenden Bodenbildungen in den USA in den kürzerfristigen Laufzeiten ist die Gretchenfrage, wie weit sich die Zinsstrukturkurve noch abflachen kann. Oder ob letztlich die beschriebene Entwicklung nicht auch auf das lange Ende durchschlagen wird. Wir sind eher Anhänger letzterer These. Deshalb erwarten wir für die 10-jährige Rendite USA 2018 auch mal eine "3" vor dem Komma (siehe Chart 7), während in Deutschland ein Anlauf auf die 1 %-Marke zu erwarten ist.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.