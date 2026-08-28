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HSBC-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
17.58 EUR -0.16 EUR -0.92 %
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9 Analysten gaben ihre Einschätzung der HSBC-Aktie preis.

1 Analyst empfiehlt die HSBC-Aktie mit Kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,58 GBP, was einem Abschlag von 0,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 15,28 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets13,75 GBP-10,0414.08.2026
JP Morgan Chase & Co.14,50 GBP-5,1306.08.2026
UBS AG16,20 GBP5,9905.08.2026
Deutsche Bank AG15,20 GBP-0,5505.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.18,60 GBP21,7005.08.2026
Jefferies & Company Inc.11,20 GBP-26,7204.08.2026
UBS AG15,20 GBP-0,5504.08.2026
RBC Capital Markets12,75 GBP-16,5804.08.2026
JP Morgan Chase & Co.13,80 GBP-9,7104.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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