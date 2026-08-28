HSBC-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
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9 Analysten gaben ihre Einschätzung der HSBC-Aktie preis.
1 Analyst empfiehlt die HSBC-Aktie mit Kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,58 GBP, was einem Abschlag von 0,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 15,28 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|-10,04
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 GBP
|-5,13
|06.08.2026
|UBS AG
|16,20 GBP
|5,99
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|15,20 GBP
|-0,55
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|18,60 GBP
|21,70
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|11,20 GBP
|-26,72
|04.08.2026
|UBS AG
|15,20 GBP
|-0,55
|04.08.2026
|RBC Capital Markets
|12,75 GBP
|-16,58
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,80 GBP
|-9,71
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.