HSBC: Bechtle - Auf zu neuen Höhen

Heute im Fokus

DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Wirecard-Jahresabschluss verzögert sich erneut -- Covestro reduziert wegen Pandemie Gehälter und Arbeitszeiten -- Merck im Fokus

ifo-Exporterwartungen steigen im Mai deutlich. Sanofi will Großteil seiner Regeneron-Anteile losschlagen. Post startet Corona-Testprogramm mit mehr als 10.000 Beschäftigten. HSBC will Minderheitsaktionäre bei Trinkaus & Burkhardt herausdrängen. Fraport: Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen bleiben im Keller. Siemens will zunächst 45 Prozent an Energie-Sparte behalten.