HSBC: DAX® - Bekannte Kurstreiber - noch bekanntere Hürde

Heute im Fokus

DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Salesforce erhöht nach starken Zahlen Ausblick -- ENCAVIS bestätigt 2020er-Prognose -- Aroundtown wagt Gewinnprogonse für das Gesamtjahr

Siemens könnte nach Börsengang von Flender Minderheit behalten. Palantir schreibt hohe Verluste und will per Direktplatzierung an die Börse. China bezichtigt USA der Spionage bei Militärübung. STADA profitiert von Zukäufen.