HSBC: DAX® - Bullen sitzen am längeren Hebel

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Damit wird Chartanalyse so einfach wie nie zuvor.

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Facebook erzielt mehr Gewinn -- KION sieht sich nach starkem Quartal auf Kurs bei Jahreszielen -- EVOTEC, Michelin, UBS im Fokus

Ceconomy kommt im letzten Quartal unter Druck. Siltronic wird optimistischer für 2021. Novartis wächst im dritten Quartal. Symrise hebt Wachstumsprognose erneut an. Amazon schließt offenbar Deal mit britischen Geheimdienst ab. US-Experten beraten über Zulassung für BioNTech-Impfungen bei Kindern. Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Bezos plant eigene Station im All. Partners Group übernimmt Minderheitsbeteiligung an Uhrenhersteller Breitling.