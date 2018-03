HSBC: DAX® (Daily) - Das Oster-Phänomen

Schon André Kostolany wusste, dass die Märkte zu 90 % von psychologischen Einflussfaktoren bestimmt werden. Diese Feststellung dient als Erklärungsansatz einer Marktanomalie im Vorfeld von wichtigen Feiertagen. Ähnlich wie während der sehr viel bekannteren Weihnachtsrally neigen die Aktienmärkte auch in der Woche vor Ostern zur Stärke. Begründen lässt sich der saisonale Rückenwind, im Sinne Kostolanys, mit der guten Stimmung aufgrund der Feiertage, die sich wiederum in steigenden Börsennotierungen niederschlägt. Seit 1988 haben die deutschen Standardwerte in der Karwoche im Durchschnitt um 0,82 % zugelegt. Für den Dow Jones steht in der deutlich längeren Historie seit 1901 immerhin ein durchschnittlicher Kurszuwachs von 0,48 % zu Buche. Damit wird die durchschnittliche Wochenperformance jeweils deutlich in den Schatten gestellt. Darüber hinaus möchten wir die Trefferquote der Osterwoche (=Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen) mit 63,3 % (DAX®) bzw. 70,1 % (DJIA) hervorheben. An dieser Stelle soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass das saisonale Phänomen der Osterrally in den letzten beiden Jahren "pausiert" hat. Aufgrund der eingetrübten Ausgangslage können aber vor allem die deutschen Standardwerte ein bisschen saisonalen Rückenwind sehr gut gebrauchen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.