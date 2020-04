HSBC: DAX® - Umkämpfte Nackenlinie bei 10.300 Punkten

GO

Heute im Fokus

DAX schwächer erwartet -- Asiens Indizes uneinheitlich -- EU-Beratungen zu Corona-Paket vertagt -- Coronavirus schlägt bei Vonovia kaum aufs Geschäft -- Shop Apotheke im Fokus

METRO-Großaktionär entschärft Übernahme-Gerüchte um Handelskonzern. OMV mit sinkender Öl- und Gasförderung. EZB lockert Sicherheitsregeln. Darum erholen sich die Ölpreise zur Wochenmitte weiter. Wirtschaftsforscher: Corona-Krise löst schwere Rezession in Deutschland aus. Sprint-Partner Shenandoah in Gesprächen mit T-Mobile US.