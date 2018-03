HSBC: Deutsche Bank (Daily) - Ordentlich Schlagseite

In unseren letzten Analysen zur Aktie der Deutschen Bank brachten wir jeweils unsere Skepsis zum Ausdruck (siehe "Daily Trading" vom 2./7. bzw. 14. Februar). Die geäußerte Vorsicht war dabei mehr als angebracht, denn jüngst musste der Banktitel, unter hohen Umsätzen, ein neues Verlaufstief (11,52 EUR) hinnehmen. Doch nicht nur das anziehende Volumen, sondern auch das erneute Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD bestätigt dieses neue Verlaufstief. Übergeordnet müssen Investoren unverändert von einer abgeschlossenen Toppbildung ausgehen. In dieser Gemengelage definieren zwei ehemalige untere Baissetrendkanalbegrenzungen (akt. bei 11,13/11,05 EUR) den nächsten Auffangbereich. Aus der Höhe der oberen Umkehr lässt sich perspektivisch sogar ein Wiedersehen mit dem historischen Tiefstand vom September 2016 bei 8,83 EUR rechtfertigen. Per Saldo handelt es sich beim Kursverlauf der Deutschen Bank weiter um einen Chart mit strukturell "bearishem" Charakter. Den Stopp für bestehende Shortpositionen können Anleger auf das Niveau der Kombination aus einem Fibonacci-Level (12,27 EUR) und dem Tief vom 9. Februar (12,37 EUR) nachziehen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.