HSBC: EUR/USD (Monthly) - Leitplanken 2018

Zusätzlich speist sich dieser Kumulationswiderstand aus einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (jeweils 96 Punkte) und dem steilen Baissetrend seit Jahresbeginn 2017 (akt. bei 96 Punkten). Damit der US-Dollar in die Erfolgsspur zurückfindet, ist also ein Spurt über dieses Schlüssellevel vonnöten. Per Saldo befindet sich also auch der USD-Index derzeit in einer Findungsphase. Fazit: Eine der größten Überraschungen des letzten Jahres stellt Anleger vor eine der größten Herausforderungen der nächsten zwölf Monate. Für den Euro im Vergleich zum US-Dollar belassen wir es im Jahresausblick 2018 deshalb bei der Definition von Signalmarken. Während ein Überwinden der Schlüsselgröße bei rund 1,24 USD eine nachhaltige Trendwende gen Norden begründen dürfte, liefert ein Abgleiten unter die Marke von 1,15 USD das entscheidende Indiz, wonach die Atempause von 2017 beendet ist und der im Sommer 2008 begonnene EUR-Abwärtstrend wieder Fahrt aufnimmt (siehe Chart 7). Trotz der gegenwärtigen Orientierungssuche dürfte im Jahr 2018 beim Währungspaar EUR/USD die Entscheidung zwischen diesen beiden Polen fallen.