HSBC: Gold (Point & Figure-Chart) - Der Deckel schlechthin!

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Wirecard-Aktionäre winken Wandelanleihe für Softbank-Einstieg durch -- Steinhoff schreibt erneut Milliardenverlust -- HELLA im Fokus

Dish Network kauft anscheinend T-Mobile- und Sprint-Aktiva für 6 Milliarden Dollar. Merck platziert Hybridanleihe in Höhe von 1,5 Mrd Euro. Kartellamt beanstandet offenbar Telekom-Glasfaserprojekt. Bayer bittet US-Richter zur Aussetzung von Urteil in Glyphosat-Prozess. BMW ruft 560 000 Autos in die Werkstätten.