HSBC kauft britisches Geschäft von Silicon Valley Bank für 1 Pfund

LONDON (Dow Jones)--HSBC hat den britischen Unternehmensbereich der kollabierten Silicon Valley Bank erworben. Wie die HSBC Holdings PLC mitteilte, hat sie die Silicon Valley Bank UK Ltd (SVBUK) für 1 britisches Pfund gekauft. HSBC und das britische Finanzministerium teilten mit, dass alle Einlagen bei der SVBUK sicher seien und dass alle Geschäfte wie gewohnt weitergeführt werden. Die Übernahme werde dazu beitragen, HSBCs Marktposition in Großbritannien zu stärken, so die britische Bank. Der Abschluss der Übernahme fand unmittelbar statt.

Mit Stand 10. März verfügte SVBUK über Kredite in Höhe von rund 5,5 Milliarden Pfund und Einlagen in Höhe von rund 6,7 Milliarden Pfund, während sich das materielle Eigenkapital auf rund 1,4 Milliarden Pfund belaufen dürfte.

Die britische Notenbank, die Bank of England, teilte mit, sie habe die Entscheidung zum Verkauf von SVBUK getroffen, um das Unternehmen zu stabilisieren, die Kontinuität der Bankdienstleistungen zu gewährleisten, Störungen im Technologiesektor des Landes zu minimieren und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken.

Am Freitag war die Muttergesellschaft der SVBUK, die Silicon Valley Bank, nach einem Ansturm auf ihre Einlagen geschlossen worden, sie wurde damit zur zweitgrößten Bankenpleite in der Geschichte der USA. Später am Freitag teilte die BoE mit, dass sie beabsichtige, die SVBUK am Sonntag in ein Insolvenzverfahren zu überführen, sofern sich keine neuen Entwicklungen ergeben.

