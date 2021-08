HSBC steigert dank niedriger Risikovorsorge Gewinn deutlich

Von Simon Clark and Quentin Webb

LONDON (Dow Jones)--HSBC hat im zweiten Quartal dank niedrigerer Risikovorsorge im Zusammenhang mit coronabedingt möglichen Problemkrediten unter dem Strich deutlich mehr verdient. Die Prognosen der Analysten wurden signifikant übertroffen.

Im Zeitraum April bis Juni verdiente die HSBC Holdings plc 3,4 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es nur 192 Millionen Dollar. Die Analysten hatten bei HSBC, einer der größten Banken weltweit für das zweite Quartal mit einem Nettogewinn von 2,41 Milliarden Dollar gerechnet. HSBC reduzierte ihre Rückstellungen für faule Kredite um weitere 284 Millionen Dollar, nachdem die Bank bereits im ersten Quartal einen Rückgang um 435 Millionen Dollar verzeichnet hatte.

"Dies sind gute Ergebnisse, die die Rückkehr des Wachstums in unseren wichtigsten Märkten und deutliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie widerspiegeln", sagte Chief Executive Noel Quinn.

Die Bank kündigte für das erste Halbjahr eine Bardividende von 7 Cent je Aktie an. Sie hatte die Ausschüttungen im vergangenen Jahr ausgesetzt, um einer Aufforderung der Bank of England an die britischen Banken nachzukommen, Kapital vorzuhalten.

