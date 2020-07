HSBC: STOXX® Europe 600 - Advance-/Decline-Linie mit neuem Rekordhoch

GO

Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen unentschlossen -- Abhör-Affäre: VW sucht Maulwurf -- Goldpreis auf Rekordhoch -- SAP kann Gewinn steigern -- Corona-Krise reißt Ryanair in die Verlustzone

Post und United-Internet-Tochter 1&1 kündigen Briefe vorab per E-Mail an. Euro kostet erstmals seit September 2018 mehr als 1,17 Dollar. SAP plant Börsengang einer US-Tochter. US-Republikaner verkünden Einigung auf Rahmen für neues Corona-Hilfspaket. Reges Interesse an Unternehmensteilen der insolventen Wirecard. Corona-Impfstoff-Entwickler CureVac stellt Weichen für US-Börsengang. Munich Re: Staat und Versicherer sollen Pandemien gemeinsam absichern.