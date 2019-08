HSBC: Stoxx Europe 600 Banks - Die letzte Rückzugslinie

GO

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Asiens Börsen geben ab -- Neue Eskalation im Handelsstreit -- UBS und Deutsche Bank haben angeblich Allianz im Investmentbanking geprüft -- Axel Springer im Fokus

Walmart und Tesla kooperieren. Delivery Hero verkauft Blumen, Medizin und Lebensmittel. Netflix kündigt 'Breaking Bad'-Film an. Vonovia kritisiert geplanten Mietendeckel in Berlin. Weidmann warnt vor Panik wegen konjunktureller Flaute. Credit Suisse investiert Hunderte Millionen in Schweiz-Geschäft.