HSBC: Stoxx Europe 600 Chemicals - Runde Kursmarke: Der ultimative Deckel

Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump im Angriffsmodus -- Boeing rüstet wohl 737 Max nach -- SpaceX stellt Raumschiff für Mond- und Mars-Reisen vor

IPO: SoftwareOne plant Börsengang im vierten Quartal an der Schweizer Börse. Siemens Healthineers erwirbt Mehrheit an US-Klinikberater ECG. Roche verlängert Angebotsfrist für Spark nochmals. EVOTEC und Indivumed schaffen in Forschungsallianz erstes Etappenziel.