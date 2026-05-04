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HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt

05.05.26 07:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
15,11 EUR -0,57 EUR -3,62%
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HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im ersten Quartal wegen Kreditausfällen und der Folgen des Iran-Kriegs überraschend weniger verdient. Der Gewinn vor Steuern sei um ein Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar (acht Mrd Euro) gesunken, teilte das Geldhaus am Dienstag in Hongkong und London mit. Grund für den Gewinnrückgang sind stark gestiegene Aufwendungen für mögliche Kreditausfälle. Die Erträge der Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Asien macht, legten dagegen um sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet. In Hongkong gab der Kurs der Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen rund vier Prozent nach und büßte damit einen Teil der bisherigen Jahresgewinne ein./zb/mis/stk

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