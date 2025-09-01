HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC gibt am Dienstagabend ab

HSBC im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 63,73 USD.

Das Papier von HSBC gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 63,73 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte HSBC-Aktie bei 63,56 USD. Bei 63,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten HSBC-Aktien beläuft sich auf 136.024 Stück.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 42,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 50,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HSBC möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

