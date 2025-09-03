DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.549 -0,3%
HSBC im Fokus

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC schiebt sich am Abend vor

04.09.25 20:25 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HSBC legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 65,16 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die HSBC-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 65,16 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HSBC-Aktie bisher bei 65,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,69 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.182 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,04 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HSBC-Aktie somit 1,33 Prozent niedriger. Bei 42,38 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,96 Prozent.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 37,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Wer­bung

17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

