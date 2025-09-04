HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
HSBC im Fokus

05.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HSBC. Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 66,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,32 EUR 0,06 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 66,27 USD. Die HSBC-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,35 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.550 HSBC-Aktien.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HSBC-Aktie somit 0,11 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,38 USD. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 56,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für HSBC-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,37 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,57 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 36,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte HSBC Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,85 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
