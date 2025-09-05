DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.430 +0,1%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Profil
Blick auf HSBC-Kurs

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken HSBC am Montagabend ins Plus

08.09.25 20:24 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken HSBC am Montagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von HSBC. Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 65,89 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das HSBC-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 65,89 USD. In der Spitze legte die HSBC-Aktie bis auf 66,09 USD zu. Mit einem Wert von 65,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 95.027 HSBC-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,38 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 35,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.

Am 30.07.2025 legte HSBC die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. HSBC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,57 Mrd. USD – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HSBC 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

