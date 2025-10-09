HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich HSBC

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 68,16 USD abwärts.

Die HSBC-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 68,16 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der HSBC-Aktie ging bis auf 68,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,22 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 73.436 HSBC-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,21 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,72 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,39 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 37,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

HSBC dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. HSBC dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 8,44 USD je Aktie in den HSBC-Büchern.

Redaktion finanzen.net

