HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 69,00 USD ab.
Die HSBC-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 69,00 USD. Die HSBC-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,68 USD ab. Bei 68,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.115 HSBC-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,30 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 42,88 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten HSBC-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD.
Am 30.07.2025 hat HSBC die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,32 USD. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,87 USD je HSBC-Aktie.
