HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC legt am Mittwochabend zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von HSBC. Zuletzt sprang die HSBC-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 69,82 USD zu.
Die HSBC-Aktie notierte im New York-Handel um 20:04 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 69,82 USD. Kurzfristig markierte die HSBC-Aktie bei 69,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 119.120 HSBC-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,93 USD) erklomm das Papier am 17.09.2025. Mit einem Zuwachs von 0,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 43,64 USD fiel das Papier am 18.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 60,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.
Am 30.07.2025 hat HSBC in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HSBC-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
