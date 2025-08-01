HSBC Aktie News: HSBC tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HSBC gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 65,08 USD abwärts.

Der HSBC-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 65,08 USD. Der Kurs der HSBC-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,05 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,11 USD. Von der HSBC-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.659 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 65,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 42,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 53,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,37 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HSBC-Gewinn in Höhe von 6,85 USD je Aktie aus.

