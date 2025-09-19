HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC zeigt sich am Abend freundlich

So entwickelt sich HSBC

Die Aktie von HSBC gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:07 Uhr stieg die HSBC-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,16 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die HSBC-Aktie bei 70,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 69,86 USD. Zuletzt wurden via New York 117.874 HSBC-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HSBC-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Mit einem Kursverlust von 37,56 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HSBC-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,37 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HSBC am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,32 USD gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 37,57 Mrd. USD gegenüber 36,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HSBC rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HSBC-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,87 USD fest.

Redaktion finanzen.net

