HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC wird am Montagabend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 65,37 USD.

Die HSBC-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 65,37 USD ab. Die HSBC-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,33 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,67 USD. Bisher wurden heute 67.067 HSBC-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 66,04 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HSBC-Aktie somit 1,01 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 42,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie.

HSBC-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,37 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Am 03.11.2026 wird HSBC schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

