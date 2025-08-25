HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Dienstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 64,82 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die HSBC-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 64,82 USD ab. Die HSBC-Aktie sank bis auf 64,78 USD. Mit einem Wert von 64,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 32.692 HSBC-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,04 USD an. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 1,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 42,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HSBC-Aktie derzeit noch 34,61 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HSBC am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie vermeldet. HSBC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,57 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

HSBC dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

AMD-Aktie steigt: AMD hebt KI-Chippreise in Konkurrenz mit NVIDIA an - Cathie Wood kauft zu