HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC gibt am Mittwochnachmittag ab

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von HSBC gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HSBC gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 64,47 USD abwärts.

Das Papier von HSBC befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 64,47 USD ab. Die HSBC-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,32 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25.814 HSBC-Aktien umgesetzt.

Bei 66,04 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,38 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 52,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 37,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HSBC rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HSBC-Aktie in Höhe von 6,85 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

