HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 64,55 USD.

Die HSBC-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 64,55 USD abwärts. Der Kurs der HSBC-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,28 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,32 USD. Zuletzt wechselten via New York 84.385 HSBC-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 2,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HSBC ein EPS in Höhe von 6,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

