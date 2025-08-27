DAX24.065 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.470 -0,2%Nas21.644 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Kurs der HSBC

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von HSBC zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die HSBC-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 64,76 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,08 EUR -0,10 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HSBC zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,76 USD. Der Kurs der HSBC-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,78 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.427 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 66,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 42,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HSBC-Aktie derzeit noch 34,56 Prozent Luft nach unten.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

HSBC veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 37,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der HSBC-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

