So entwickelt sich HSBC

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend billiger

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von HSBC. Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 64,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,00 EUR -0,06 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 64,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte HSBC-Aktie bei 64,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 64,23 USD. Bisher wurden via New York 88.400 HSBC-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HSBC-Aktie derzeit noch 2,58 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,38 USD ab. Mit Abgaben von 34,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HSBC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,57 Mrd. USD im Vergleich zu 36,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HSBC wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

