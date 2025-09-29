DAX23.862 +0,5%ESt505.524 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.165 -0,3%Nas22.549 -0,2%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,04 -0,9%Gold3.837 +0,1%
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Dienstagnachmittag stärker

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von HSBC zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 70,91 USD.

Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 70,91 USD. Die HSBC-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,91 USD aus. Bei 70,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 24.052 HSBC-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,04 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie. Am 16.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

Am 30.07.2025 hat HSBC in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

