HST Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HST Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

HST Global hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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