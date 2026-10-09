HST Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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HST Global hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HST Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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